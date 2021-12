Portugal inicia vacinação das crianças abaixo dos 12 anos a 18 e 19 de dezembro

Portugal vai iniciar o processo de vacinação das crianças entre os 5 e 11 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa da Direção Geral de Saúde (DGS) realizada esta sexta-feira, 10 de dezembro.

“Esta é uma decisão que resulta da recomendação da DGS, ouvida a comissão técnica de vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas”, referiu Lacerda Sales.

As crianças de dez e 11 anos serão as primeiras a ser vacinadas a 18 e 19 de dezembro podendo também ser vacinadas algumas crianças de nove anos.

“Nos dias 6,7,8 e 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os sete e nove anos. A 15 e 16 de janeiro as crianças entre os seis e sete anos, a 22 e 23 de janeiro, as crianças de cinco anos. Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que teremos o esquema vacinal completo para estas faixas etárias”, explicou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Lacerda Sales deu ainda conta de que a partir de segunda-feira estará aberto o autoagendamento para aos pais poderem inscrever os seus filhos para a vacinação. “As crianças com debilidades serão prioritárias, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica bastando que se dirijam aos centros de vacinação”.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde esclareceu ainda que nos dias em que ocorra o processo de vacinação nos mais novos não haverá vacinação de adultos nos centros de vacinação, “de forma a criar condições para que o processo decorra com tranquilidade. Será exclusivamente para crianças”.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou quinta-feira à noite a posição técnica sobre vacinação contra a covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos, referindo que “resulta de estudos internacionais” e da “avaliação de risco-benefício”.