Portugal já aprovou plano de atividades para a Expo Dubai 2020

O governo aprovou nas passada quinta-feiras, em Conselho de Ministros, o modelo institucional e o programa de atividades para a participação de Portugal na Expo 2020 Dubai.

Sem adiantar mais pormenores, o comunicado do Conselho de Ministros adianta que esta aprovação foi conforme ao proposto pelo comissário-geral de Portugal.

O comissário-geral de Portugal na Expo Dubai 2020 é Celso Guedes de Carvalho, tendo sido nomeado para o cargo no início deste ano.

Celso Guedes de Carvalho foi CEO da Portugal Ventures.

“A resolução agora aprovada vem permitir a definição dos conteúdos expositivos e das atividades a desenvolver durante a Exposição Mundial do Dubai de 2020, que terá como tema ‘Connecting Minds, Creating the Future'”, assegura o comunicado do Conselho de Ministros.

Recorde-se que há vários anos que Portugal não participa numa Expo organizada pelo BIE – Bureau International des Expositions.

Depois de ter organizado a Expo 98, Portugal marcou presença na Expo 2000, na Expo Saragoça 2008 e na Expo Xangai 2010.

Ainda antes do eclodir da crise financeira, Portugal falhou a Expo de Aichi, no Japão, em 2005.

Depois de Saragoça, Portugal esteve ausente da Expo 2012, em Yeosu, Coreia do Sul; Expo Milão, em 2015, Itália; e Expo 2017, Astana, Cazaquistão.

A Expo 2020 vai realizar-se no Dubai de 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021, um calendário adequado ao clima do emirado do Golfo Pérsico.

Desta vez, a participação de Portugal não poderá ser comemorada de forma especial no dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, como tem sido hábito nas últimas Expo.

Segundo os dados divulgados pela organização no final de novembro, a Expo Dubai 2020 já confirmou a participação de 190 países.

“Sendo a primeira Expo Universal na região do Médio Oriente e do sul da Ásia, os Emirados Árabes Unidos e o Dubai têm estado a trabalhar para criar uma plataforma para acelerar a criatividade, a inovação e a as parcerias a nível global”, afirmou recentemente Vicente Loscertales, secretário geral do BIE, que gere estes estes eventos.

Além da Expo Dubai 2020, já estão atribuídas as organizações de Buenos Aires, Argentina, em 2023; e de Osaka-Kansai, Japão, em 2025; além de uma outra Expo específica sobre o setor hortícola, em Pequim, em 2019.

