Portugal movimentou 2,9 mil milhões em operações de M&A desde janeiro

Desde o início de 2019, o mercado português movimentou cerca de 2,9 mil milhões de euros em operações de fusões e aquisições de empresas, mais 31% do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o mais recente relatório da Transactional Track Record (TTR). No entanto, registaram-se menos negócios anunciados (99, menos 12% em termos homólogos).

A última análise mensal deste diretório refere ainda que o setor Imobiliário mantém a posição de mais ativo a nível nacional, mas mostra uma tendência de queda. Os 21 deals contabilizados desde o início deste ano nesta área ficaram 13% abaixo daqueles que foram anotados entre janeiro e abril de 2018. Tal com tem acontecido nos últimos meses, um dos destaques positivos é o crescimento de 29% na Tecnologia, com 18 operações de M&A [Mergers & Acquisitions] durante este período. Já o setor Financeiro teve 10.

Só em abril os anúncios de fusões e aquisições com empresas portuguesas envolveram 985,8 milhões de euros, em 15 operações – um número superior aos 133 milhões de euros e inferior às 22 operações, respetivamente de a abril de 2018. No mês passado sobressaiu o segmento Agricultura, Agroalimentar, Pecuária e Pescam, com sete negócios (entre os quais a compra do grupo Nutre pelo fundo de investimento espanhol Strator).

“No cenário de venture capital, 2019 segue em alta. O número de rondas de investimentos registadas pelo TTR desde janeiro cresceu 71,4%, para 24 operações. Destas, 20 transações tiveram seus valores revelados, totalizando 95 milhões de euros em aportes, alta de aproximadamente 189% em comparação com o mesmo período do ano anterior”, pode ler-se no documento.

Para esta organização, a transação-rainha de abril foi a finalização da venda da Novenergia, dona da Generg, pela Total Eren, por aproximadamente mil milhões de euros. Entre as sociedades de advogados responsáveis pela assessoria jurídica a esta aquisição estiveram a RPR Advogados e a King & Wood Mallesons. Em termos de capital risco, o relatório destacou a ronda de financiamento de série A de oito milhões de euros da startup portuguesa Sword Health, liderada pela Khosla Ventures.

Ranking de assessorias jurídicas

RPR Advogados 1.000 milhões de euros CMS Rui Pena & Arnaut 231 milhões de euros Cuatrecasas 118 milhões de euros

Ranking de assessorias financeiras

Haitong Securities 118 milhões de euros Millennium bcp 32 milhões de euros CaixaBank Corporate Finance 23 milhões de euros

*Por valor total de transações