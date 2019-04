Portugal no ‘top3’ dos países com menor investimento

De norte a sul do país, as diferenças são gritantes. Se tiver de pedir um empréstimo ao banco para comprar casa, a dívida pode estender-se por 15 anos no distrito de Castelo Branco, ou ultrapassar os 45, em Lisboa. São 30 anos de diferença, separados por 225 quilómetros. Se optar pela cidade do interior do país, ainda consegue poupar mais de 240 mil euros no valor do imóvel.