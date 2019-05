Portugal. Os 10% mais pobres ainda ganham nove vezes menos que os 10% mais ricos

Apesar de se ter reduzido a diferença que separa os rendimentos dos portugueses mais ricos e mais pobres, Portugal continua a ser um país muito desigual.

“Os resultados definitivos do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, realizado em 2018 sobre rendimentos do ano anterior, indicam uma distribuição fortemente assimétrica, apesar dos principais indicadores de desigualdade se terem reduzido novamente em 2017”, conclui o INE.

O coeficiente de Gini – que tem em conta toda a distribuição dos rendimentos entre todos os grupos populacionais, e não apenas os de menores e maiores recursos – subiu ligeiramente em 1,4 pontos percentuais (p.p.) para 32,1% em 2017, apontando para uma distribuição menos desigual ao longo de toda a curva de rendimentos.

A distância entre o rendimento monetário líquido equivalente dos 20% da população com maiores recursos e dos 20% com mais baixos recursos foi de 5,2- ou seja, os 20% dos portugueses mais ricos têm cinco vezes mais do que os 20% mais pobres – o que compara com 5,7 em 2016.

Olhando mais de perto, agora para o fosso de rendimento entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, este também desceu, e de forma mais acentuada, passando de 10 em 2016 para 8,7 em 2017. Ou seja, os 10% mais ricos em Portugal têm rendimentos quase 9 vezes superiores aos dos 10% mais pobres.

Cruzando todos estes dados, o INE conclui que, apesar de os indicadores que medem as desigualdades económicas dos portugueses terem diminuído no ano passado, continua a “confirma-se uma forte desigualdade na distribuição dos rendimentos” em Portugal.