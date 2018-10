Portugal paga mais para emitir 782 milhões de euros em dívida a 10 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP pagou, esta quarta-feira, um juro de 1,939% para emitir 782 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 anos, o que representa uma subida face à última colocação de dívida benchmark.

Não só os custos de financiamento do país subiram, numa altura em que a incerteza face ao défice de Itália está a penalizar todo o mercado de dívida europeia, como não foi alcançado o montante máximo indicativo do leilão, que se situava nos mil milhões de euros.

“É verdade que a taxa desta emissão subiu ligeiramente face à anterior, mas esse é um movimento que acompanha a evolução recente da curva da dívida soberana europeia”, afirmou Filipe Silva, diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa. Na última emissão comparável, realizada em 12 de setembro, o IGCP colocou 672 milhões de euros com uma taxa de juro de 1,854%.

Apesar disso, “foi um leilão com muita procura, o que demonstra o interesse dos investidores na taxa de juro paga por estas OT”, acrescentou o diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa. A procura dos investidores foi quase o triplo do montante pretendido pelo Estado, enquanto na emissão de dívida de 12 de setembro, a procura das OT tinha sido 2,32 vezes superior à oferta.

Desde a última colocação, as preocupações dos investidores em relação a Itália têm-se intensificado e contagiado os restantes países da zona euro, incluindo Portugal. O resultado do leilão segue, assim, o desempenho da dívida portuguesa em mercado secundário.

“Ainda assim, foi uma emissão com sucesso para o Estado português que conseguiu, mais uma vez, financiar-se a longo prazo pagando uma taxa historicamente baixa para o risco português. Mais importante que isso, Portugal emite dívida longa abaixo do custo médio da dívida pública, cuja taxa (de cupão) média se situa nos 3,85%”, referiu Silva.

Em mercado secundário, a yield da dívida portuguesa a 10 anos sobe, esta quarta-feira, 0,7 pontos base para 1,982%. Ainda esta terça-feira, o juro das Obrigações benchmark ultrapassaram os 2% pela primeira vez em quatro meses, em linha com a tendência na Europa causada pelo aumento do prémio de risco italiano.

