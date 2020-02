“Portugal pode contar com o Banco Europeu de Investimento para desenvolver instrumentos de suporte financeiro” diz responsável

“Portugal pode contar com o Banco Europeu de Investimento para continuar a desenvolver instrumentos de suporte financeiro”. A afirmação é de Desmond Gardner, membro do BEI, que esta quinta-feira marcou presença na apresentação dos resultados do programa IFFRU 2020 em Portugal.

O responsável assumiu que este programa importante porque se foca no desenvolvimento urbano, mas também porque se “preocupa com as pessoas e as cidades, contribuindo ainda para alterações climáticas, a sustentabilidade e mobilidade”.

Desmond Gardner elogiou o facto de Portugal conseguir ter criado “um fundo único nacional”, tendo a capacidade de “unir os esforços do setor privado e público, assim como das entidades governamentais”.

Para o futuro o responsável salientou que o BEI vai continuar a desenvolver mais instrumentos tecnológicos e de mobilidade e que o IFFRU 2020 é uma plataforma importante para este futuro”.

“Estamos prontos para lutar ao vosso lado”, concluiu.

O IFFRU 2020 fechou o ano de 2019 com 190 contratos financiados e 562 milhões de euros de investimento contratado.