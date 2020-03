Portugal com dois novos casos de coronavírus. Pacientes aguardam contra-análise

Depois de dois casos confirmados pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde, de dois homens de 60 e 33 anos, a TVI avança que foram confirmados mais dois casos, tratando-se dois médicos. De acordo com o canal de televisão, o médico de 24 anos está internado no Hospital São João.

Apesar das primeiras análises terem sido positivas, os dois casos ainda estão a aguardar confirmação de contra-análise do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. No total estão isoladas 14 pessoas nos hospitais de Santo António e São João, oito dos quais são médicos.

A diretora-geral da Saúde referiu esta segunda-feira no programa “Prós e Contras” que os hospitais de Santo António e de São João, para onde estão a ser encaminhadas as suspeitas de covid-19, “esgotaram a capacidade” de doentes a receber no serviço de Infeciologia.

Entretanto, os quatro hospitais da região Norte, que estavam na segunda lista, foram ativados, disse Graça Freitas. “Recebi um telefonema (…) que me disse que [os hospitais de] Santo António e São João esgotaram a capacidade” e que, por essa razão, falou com a Administração Regional de Saúde do Norte para “ativar os outros quatro hospitais que estavam na retaguarda prontos para ser ativados”.