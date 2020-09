Portugal regista mais 770 casos e 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal conta com um total de 66.396 casos confirmados da Covid-19, mais 770 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 17 de setembro. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 1.888, registando-se 10 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 23.984 casos registados no Norte (mais 255), 5.480 no Centro (mais 97), 33.960 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 373), 1.304 no Algarve (mais 14), 241 casos na Região Autónoma dos Açores (mais um), 196 na Região Autónoma da Madeira (mais três) e 1.231 casos no Alentejo (mais 14).

Atualmente existem 480 internados, dos quais 59 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 44.794 casos recuperados em Portugal, mais 266 do que os registados ontem. Quanto aos óbitos, do total das 1.888 mortes, 864 registam-se no Norte, 256 no Centro, 711 em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Algarve, 15 nos Açores, 23 no Alentejo. Não se regista nenhuma morte por Covid-19 na Madeira.

Atualmente existem 29.987 homens e 36.409 mulheres infetados pelo novo coronavírus. Em termos de óbitos contam-se 952 homens e 936 mulheres. Encontram-se em vigilância 37.804 pessoas, mais 517 do que no dia de ontem. Registam-se ainda 19.714 casos ativos, mais 494 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 30 e 39 anos, com 5.178 homens e 5.742 mulheres, num total de 10.920 casos. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 554 homens e 705 mulheres, num total de 1.259 mortes.