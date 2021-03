Portugal registou “decréscimo generalizado” na atividade dos transportes de passageiros em 2020

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta terça-feira que a atividade dos transportes de passageiros teve “um decréscimo generalizado” em 2020, segundo os dados preliminares.

A atividade no transporte de passageiros por via aérea tombou 69,4%, quando em 2019 tinha aumentado 6,8%. Já a atividade dos comboios caiu 38,4%, uma quebra que compara com o crescimento de 21,2% observada em 2019. O metropolitano viu a sua atividade afundar 48% em 2020, quando em 2019 cresceu 10,5%. A atividade do transporte fluvial regrediu 42,7%, quando no ano anterior tinha subido 6,7%.

No segmento das mercadorias, “todos os modos de transporte apresentaram reduções face ao ano anterior”. O transporte de mercadorias por via aérea registou um decréscimo de 30,2%, face ao acréscimo de 12,1% em 2019, o ferroviário caiu 7,6%, uma quebra inferior à contração de 12% em 2019, e o rodoviário caiu 15%, face aos -2,2% em 2019. O transporte de mercadorias por via marítima caiu 6,9% em 2020, um recuo superior aos -5,6% no ano anterior.

Em 2020, no transporte por oleoduto registou-se uma diminuição de 31,7% face à subida de 2,8% em 2019. “Relativamente ao transporte de gás por gasoduto verificaram-se decréscimos quer nas entradas (-3,3%; +6,5% em 2019) quer nas saídas (-3,2%; +7,1% em 2019)”, lê-se.

O gabinete de estatística português destaca, ainda, que no último trimestre de 2020, acentuaram quebras face ao período entre julho e setembro de 2020. Assim, entre outubro e dezembro, os aeroportos nacionais movimentaram 3,1 milhões de passageiros, agravando “o decréscimo face ao registado no trimestre anterior (-76,6%; -71,5% no terceiro trimestre 2020)”.

Também o transporte de passageiros por comboio e por metropolitano, registaram maiores decréscimos face ao terceiro trimestre (-42,3% e -54,7% face a -40,3% e -51,3% no terceiro trimestre de 2020), “com totais de 28,3 e de 33,5 milhões de passageiros movimentados, respetivamente”.

O transporte de passageiros por via fluvial registou a afluência de 2,8 milhões de passageiros no quarto trimestre, menos 48,4% em termos homólogos (-36,8% na variação em cadeia).