Portugal sobe duas posições no ranking dos países mais felizes do mundo

Portugal foi eleito como o 58º país mais feliz do mundo para se viver, tendo subido duas posições, desde 2020, numa lista que é liderada, mais uma vez, pela Finlândia, Islândia e Dinamarca. No ano passado, o território português situava-se na 60ª posição com 5,882 pontos.

Em 4º e 5º lugar, surgem a Suíça e a Holanda, seguindo-lhe a Suécia, Alemanha, Noruega, Nova Zelândia e Áustria, pela mesma ordem. Olhando para o top 10, são os países europeus que ganham maior destaque.

Lançado em 2012, o Relatório da Felicidade Mundial, conduzido pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem como objetivo classificar a felicidade global de cada país. Normalmente, as estatísticas baseiam-se na classificação do ranking da Gallup World Poll, porém esta ano foi um pouco diferente. Como os investigadores não conseguiram fazer as entrevistas cara a cara em vários países, o foco foi dado na relação entre o bem-estar e a Covid-19.

Por esse mesmo motivo é que a China surge, com alguma surpresa, no top 20, situando-se na 19ª posição, sendo que, em 2020, o país liderar por Kim Jong Un ocupava a 94ª posição. No entanto, os investigadores dizem que com base nas medidas adotadas para controlar a propagação da Covid-19, nomeadamente o confinamento e a quarentena, serviram de exemplo para outros países que mais tarde foram alvos do vírus.

“A experiência do Leste Asiático mostra que AS políticas governamentais rigorosas não só controlam a Covid-19 com eficácia, mas também amorteceram o impacto negativo das infecções diárias na felicidade das pessoas ”, disse Shun Wang, do Instituto de Desenvolvimento da Coreia.

A taxa de sucesso no controlo da pandemia também se verificou na Austrália, que surge em 12ª lugar e a Nova Zelândia. “As nossas investigações mostram que a moral das pessoas melhora quando o governo age”, lê-se no documento divulgado no dia em que se antecede o Dia Mundial da Felicidade, este sábado, 20 de março.

Em sentido oposto, o Relatório da Felicidade Mundial também avaliou os países onde se é menos feliz. Este ano, o top é composto pelo Afeganistão (151º lugar) Zimbábue (150º) e Ruanda (149º).

Entre as grandes potências económicas, a Alemanha ocupa a 13ª posição, o Reino Unido a 17ª e os Estados Unidos a 19ª. Já o Japão situa-se em 56º lugar e a Rússia em 76º.