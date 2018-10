Portugal tem 9 hotéis nomeados nos prémios Condé Nast 2019

Nove hotéis portugueses estão nomeados para os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2019 (Reino Unido, Irlanda, Europa e Zona do Mediterrâneo), os quais serão entregues numa cerimónia a realizar no hotel The May Fair de Londres no próximo dia 5 de novembro.

A lista de hotéis portugueses nomeados é constituída pelo Hotel Infante Sagres, no Porto; Monte Rei Golf & Country Club, no Algarve; Tivoli Carvoeiro, no Algarve; The Cliff Bay Hotel, na Madeira; Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, Minho; Santiago de Alfama Hotel, em Lisboa; InterContinental Porto-Palácio das Cardosas, no Porto; Olissippo Lapa Palace Hotel, em Lisboa e Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores.

Os prémios são atribuídos com base nos votos online, avaliações dos hóspedes e relatórios emitidos pelos Local Experts acerca dos hotéis recomendados no website e ainda nos guias mais recentes da marca. Os hotéis recebem votações durante todo o ano. Cada hotel recomendado pode continuar a receber votos até o próximo 19 de outubro no seu perfil no website da Condé Nast Johansens. Podem promover os Prémios utilizando #cnjawards ao partilharem a notícia. Os votos adicionais serão tidos em conta antes do anúncio dos vencedores.

Com mais de 36 anos de experiência em avaliação e recomendação de estabelecimentos internacionais, a Condé Nast Johansens é o guia de referência por excelência para os viajantes de luxo. Os guias da Condé Nast Johansens têm uma audiência de 5,8 milhões de utilizadores enquanto a sua distribuição atinge hoje aos 27 mil exemplares a nível internacional.