Portugal tem o quinto passaporte mais poderoso do mundo: permite entrar facilmente em 185 países

Portugal tem o quinto passaporte mais poderoso do mundo, o que significa que o passaporte nacional é um dos que abre mais portas em todo o mundo, por permitir a entrada em mais países sem visto ou em que o visto pode ser obtido à chegada ao destino.

Os cidadãos nacionais podem entrar em 185 países sem formalidades acrescidas em relação ao visto. O país surge na quinta posição ex aequo com a Noruega, Países Baixos, Suíça, Reino Unido, segundo o ranking Henley.

O passaporte português chega mesmo a superar várias potências mundiais como os Estados Unidos da América ou o Canadá cujo passaporte “só” permite entrar em 184 países.

A lista é dominada por três países asiáticos: Japão, Singapura e Coreia do Sul, cujo passaporte permite a entrada em 189 países.

Pelo contrário, os países com os passaportes menos poderosos do mundo são o Afeganistão e o Iraque que surgem na 104 posição com 30 países, seguidos pela Síria e a Somália (32 países), o Paquistão (33 países) e o Iémen (36 países).

Olhando para os países lusófonos, o Brasil surge na 17ª posição, com o passaporte canarinho a permitir a entrada em 171 países sem grande burocracia. Segue-se Macau (33ª posição e 142 países), Timor Leste (52ª posição e 97 países), Cabo Verde (75ª posição e 65 países), Moçambique e São Tomé e Príncipe surgem ex aequo na 81ª posição (com 58 países), Angola (89ª posição e 50 países).

Top 10 dos passaportes mais poderosos do mundo

1 – Japão, Singapura, Coreia do Sul

2 – Alemanha

3 – França, Dinamarca, Finlândia, Itália, Suécia

4 – Luxemburgo, Espanha

5 – Portugal, Áustria, Países Baixos, Noruega, Suíça, Reino Unido

6 – Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Grécia, Irlanda

7 – República Checa

8 – Malta

9 – Austrália, Islândia, Nova Zelândia

10 – Hungria, Letónia, Lituânia, Eslováquia, Eslovénia