Portugal vai retomar vacinação com a AstraZeneca

Portugal vai retomar na segunda-feira o processo de vacinação com a vacina da AstraZeneca, anunciou esta quinta-feira o coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo. A confirmação segue-se à conferência de imprensa da Agência Europeia do Medicamento (EMA), na qual o regulador europeu reiterou a confiança neste fármaco contra a Covid-19, considerando-o “segura” e “eficaz”.

Os professores serão vacinados no fim de semana de 27 e 28 de março.

O anúncio depois de mais de uma dúzia de países da União Europeia (UE) ter decidido suspender a administração do fármaco da AstraZeneca, que foi desenvolvida com a Universidade de Oxford, após relatos de coágulos sanguíneos. De acordo com Sabine Strauss, presidente do comité de segurança da vacina da EMA, foram reportados sete casos de coagulação intravascular disseminada e 18 de trombose venosa cerebral no universo quase 20 milhões de pessoas vacinadas.

Por cá, embora Direção-Geral de Saúde e o Infarmed tenham decidido suspender a vacina como medida preventiva. O regulador português divulgou uma nota, na semana passada, onde indica que “os benefícios da utilização da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca mantêm-se superiores ao risco, não havendo qualquer alteração às recomendações sobre a sua utilização”.

No ínicio da próxima semana, Portugal junta-se ao grupo de Estados-membros onde se encontra Itália, França, Letónia e Lituânia, que retomaram o processo, na sequência da decisão do supervisor europeu.

Segundo o jornal transalpino “La Repubblica”, o governo italiano irá retomar a vacinação com esta vacina. “A prioridade do governo mantém-se em dar o maior número de vacinas no menor tempo possível“, disse o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.