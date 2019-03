Portugal vai ter uma agência espacial com sede nos Açores

Portugal vai ter a sua própria agência espacial. Denominada como Portugal Space, a agência ficará sediada na ilha de Santa Maria, na Região Autónoma dos Açores, enquanto associação de direito privado sem fins lucrativos, autorizando também a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), a participar na criação da mesma.

Esta agência espacial terá como fins desenvolver o setor nacional do espaço e promover e executar a estratégia nacional para o espaço, incentivando e gerindo o desenvolvimento de infraestruturas, iniciativas e programas nacionais ligados ao espaço, fomentando o investimento, a criação de emprego qualificado e a prestação de serviços ligados a ciências e tecnologias do espaço e estimulando o conhecimento científico e tecnológico e a capacidade empresarial nacional no setor do espaço.

A agência espacial portuguesa poderá ainda integrar, como associadas aderentes, quaisquer outras entidades públicas cuja atividade se relacione direta ou indiretamente com os fins por aquela prosseguidos.