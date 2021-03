Portugal volta a superar os mil casos diários de Covid-19

Desde o início da pandemia, Portugal regista 809.412 casos confirmados de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 1.007 contágios, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado.

No entanto, o número diário de vítimas mortais do novo coronavírus continua a cair. Entre ontem e hoje foram registados mais 26 óbitos, a maioria dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, elevando o total para 16.512 desde o início de março do ano passado.

No primeiro boletim deste fim de semana, a DGS esclarece que, “dos dados apresentados da Região Autónoma da Madeira, 81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”.

Atualmente existem 1.416 pessoas internadas (menos 167), dos quais 363 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 20). Já o número de recuperados da doença subiu para 730.601, depois de mais 1.942 infetados se verem livres do vírus SARS-CoV-2.

Os contactos em vigilância também caíram para 26.704, menos 2.177 do que ontem, bem como os casos ativos, que diminuiu para 62.299 (menos 961).

Notícia em atualização