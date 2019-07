Português que foi o melhor aluno do MBA do INSEAD fez licenciatura e mestrado na Nova SBE

Nuno Cochito de Sousa, de 27 anos, antigo aluno da Nova SBE, venceu a edição deste ano do prémio Henry Ford atribuído ao melhor aluno de MBA do INSEAD, escola de negócios francesa e uma das melhores do mundo.

Considero que o meu background educativo contribuiu em muito para este feito, devendo em particular um agradecimento à Nova SBE pela educação sólida que me deu logo desde a licenciatura em Economia, equilibrando uma ensino de grande rigor académico com um desenvolvimento contínuo de ‘soft skills’ num ambiente internacional, além de grandes amigos que mantenho”, salientou ao Jornal Económico.

Nuno licenciou-se em Economia em 2013 pela Nova SBE, onde dois anos mais tarde concluiu o mestrado em Finanças, um ‘double degree’ da Nova SBE com CEMS e intercâmbio na LSE em Londres. Na Nova SBE foi também ‘teacher assistant’.

Entrou para a consultora McKinsey em 2015, aí tendo permanecido até 2017. Transitou depois para a José de Mello, onde foi ‘secondment’, entre 2017 e 2018.

