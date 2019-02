Português que passou pelo Google e Yahoo vai para a administração do Santander

O gestor português que passou por duas das maiores tecnológicas mundiais vai integrar o setor bancário. Henrique de Castro vai integrar o conselho de cdministração do Banco Santander, como um diretor independente, avança a agência Europapress esta quarta-feira, 27 de fevereiro.

O conselho de administração do banco presidido por Ana Botín concordou esta terça-feira em propor a nomeação do português para preencher a vaga deixada por Juan Miguel Villar Mir em janeiro, conforme comunicado há Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A nomeação de Henrique de Castro terá que ser aceite na assembleia geral ordinária de acionistas convocada para o próximo dia 11 de abril. Herique de Castro, foi presidente da Yahoo!, e vice-presidente de alianças mundiais para soluções de negócios da Google e diretor de vendas e desenvolvimento de negócios da Dell.

Em comunicado, o Santander explica que Henrique de Castro irá dar uma “sólida experiência na indústria digital e tecnologia, juntamente com uma experiência significativa no mercado norte-americano, adquirida através das posições de alto nível mantidas em empresas como a Yahoo! Google”.