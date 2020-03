Portuguesa Tesselo escolhida para programa global de startups. ‘Bootcamp’ será online

A edição 2020 do Free Electrons, um programa internacional de startups da energia da qual a EDP é fundadora, recebeu 857 candidaturas de empresas de 86 países (14 de Portugal). Dessas, foram escolhidas 36 para participar num bootcamp, entre as quais se encontra a portuguesa Tesselo.

Fundada em 2017, a Tesselo combina a utilização de imagens de satélite e Inteligência Artificial para transmitir informações em tempo real sobre terrenos agrícolas ou infraestruturas. Ou seja, este micronegócio com sede em Lisboa consegue, através da sua tecnologia, classificar espécies de árvores, medir e prever o crescimento da floresta, monitorizar colheitas de plantações, detetar pragas e estimar o risco ou o impacto de incêndios florestais, por exemplo.

Entre as oito centenas de inscrições que chegaram à organização, 105 vieram dos Estados Unidos da América (EUA), 44 do Reino Unido, 41 da Alemanha, 37 da Índia, 34 da Austrália e 32 do Brasil. Em termos de atividade, metade (50%) dedica-se à gestão de energia, 46% à energia limpa, 41% às redes inteligentes e 21% às soluções para clientes.

“Ao atingir um recorde no número de candidaturas, decidimos aumentar o número de startups presentes no bootcamp, o que significa que teremos mais projetos de energia apresentados às utilities que fazem parte do programa”, refere Carla Pimenta, diretora da EDP Inovação, em comunicado.

No âmbito do Free Electrons já foram realizados mais de 100 pilotos e investidos cerca de 20 milhões de euros em startups por parte das utilities mundiais. No entanto, o “campo de treino” deste ano realiza-se no final de março, mas desta vez será online devido aos receios de propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Quem foram startups selecionadas?

BluWave-ai | Canadá

Hearth Labs | EUA

Netobjex Inc | EUA

Shifted Energy | EUA

Enerbrain | Itália

Future-Grid | Austrália

IND Technology | Austrália

energyX Solutions Inc. | Canadá

Ghost Robotics Corporation | EUA

MEAZON SA | Grécia

Chargetrip | Países Baixos

fos4X GmbH | Alemanha

Gridio.io | Estónia

FlexiDAO | Espanha

Green Eagle Solutions SL | Espanha

NET2GRID BV | Países Baixos

Tesselo | Portugal

Ripple Energy | Reino Unido

Sedicii | Irlanda

Zaphiro Technologies SA | Suíça

Skylab Analytics | Países Baixos

Soraytec AS | Noruega

TWAICE | Alemanha

Allume Energy | Austrália

Disruptive Technologie | Noruega

H2 Energy Now | Israel

RedGrid | Austrália

TEGnology | Dinamarca

75F India | Índia

AMPLY Power, Inc. | EUA

FLITE Material Sciences Corp | Canadá

PDP-Technologies | Israel

UIB | Singapura

ShieldIOT | Israel

Vutiliti | EUA

Vyntelligence | Reino Unido