Portuguesas Rnters e Secret City Trails entram no programa de startups da Techstars e Semapa

As startups portuguesas Rnters e Secret City Trails foram duas das escolhidas para integrar a “segunda turma” de jovens empresas que serão apoiadas pela norte-americana Techstars e pela Semapa no âmbito do programa “Techstars Lisbon Accelerator”.

A aceleradora do Colorado informou esta segunda-feira que recebeu “centenas” de inscrições de todo o mundo, mas também assistiu a um “aumento significativo” de candidaturas de empresas localizadas nos principais centros de tecnologia de Portugal, nomeadamente Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Aveiro.

Apesar de as startups portuguesas marcarem presença no leque de participantes, metade das 10 selecionadas são micronegócios com sede nos Estados Unidos da América. Eis a dezena de empresas que foi escolhida: Apres (Estados Unidos), EmotAI (Estados Unidos), Labby (Estados Unidos), Left (Estados Unidos), ParaSpace (Austrália), Qsee (Israel), Rnters (Portugal), Secret City Trails (Portugal), TicTacTrip (França) e VueBox (Estados Unidos).

“Este ano, o nosso programa concentrar-se-á em empresas que estão a resolver problemas em tecnologia industrial, transporte, viagens, sustentabilidade e empresas que têm soluções que podem ser adotadas em todos os setores”, explica a rede internacional de empreendedores, em comunicado.

Cofundada por Guilherme Guerra, a Rnters apelida-se de “Airbnb para artigos do dia-a-dia” por ter criado uma plataforma online de aluguer de artigos entre particulares (“peer-to-peer”) que permite aos utilizadores acederem a qualquer produto de que precisem temporariamente ou rentabilizarem itens que não utilizam. Já Secret City Trails, que foi criada pela holandesa Wendy van Leeuwen e pela eslovaca Kristina Palovicova mas tem sede em Lisboa, desenvolve jogos temáticos para os turistas (re)descobrirem cidades europeias.