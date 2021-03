Presente em Portugal desde 2008, a SandyBlue, criada por Anastasia Takield e Joe Mountain, faz do arrendamento de propriedades de luxo no Triângulo Dourado – Vale do Lobo, Quinta do Lago e Vilamoura –, o seu negócio. Tem como objetivo oferecer o melhor serviço aos seus clientes, tanto proprietários como hóspedes. Em entrevista ao Jornal Económico, os responsáveis abordam o crescimento da empresa e os efeitos provocados pela pandemia.

Qual o volume de clientes que têm atualmente em Portugal?

Desde que chegámos a Portugal temos um registo de 500 reservas feitas por clientes portugueses, que englobam perto de três mil famílias com muito poder económico principalmente das regiões de Lisboa e do Porto. Durante a pandemia tivemos perto de 100 reservas. Estamos a verificar que esta tendência vai manter-se em 2021, com consultas e reservas a chegar rapidamente, à medida que a tendência para passar férias em casas particulares aumenta. Estamos muito satisfeitos com este aumento de clientes do mercado nacional. Os valores variam consoante a escolha dos clientes, mas no caso das villas podem ir dos dois mil aos 11 mil euros.

