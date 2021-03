Os portugueses até aos 40 anos são os que mais recusam ser vacinados, segundo um estudo do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo.

No estudo realizado para a rádio “TSF”, dos mais de mil inquiridos, 86% das recusas estão concentradas em duas faixas etárias: dos 16 aos 25 anos e dos 26 aos 40 anos, com destaque para as mulheres (65,2%).

Quanto aos que querem ser vacinados, Dos 87,2% que demonstram vontade de receber a vacina, 37% afirmam não ter posição firmada sobre a seleção da marca, mas nos restantes a preferência é clara: 34,9% tomariam a vacina da Pfizer, seguindo-se, a larga distância, a vacina da AstraZeneca (8,7%), a da Moderna (5,6%). Sobre a confiança nas vacinas, 60% dos inquiridos mostrou acreditar na segurança das vacinas. O inquérito foi realizado antes da suspensão da vacina da AstraZeneca que entretanto já voltou a ser administrada em Portugal.