Portugueses mais confiantes na situação do país, diz estudo da Cetelem

Os portugueses ocupam o sétimo lugar dos mais confiantes relativamente à situação do seu país entre 17 países europeus, segundo um estudo da Cetelem, divulgado esta sexta-feira.

De acordo com o “Observador Cetelem Consumo 2019”, numa escala de 0 a 10, os portugueses classificam como 5,5 a confiança na situação do país, o,1 ponto percentual (p.p.) acima do ano passado. A confiança dos portugueses situa-se também 0,1 p.p. acima da média europeia.

“O entusiamo e otimismo vividos de forma generalizada pelos europeus em 2018 parece prevalecer em 2019, ano que confirma esta tendência a nível global. Embora esperem uma melhoria da sua situação pessoal, a perspetiva dos europeus relativamente aos respetivos países aponta para uma estabilização”, refere o Observador Cetelem em comunicado.

O estudo, que abrangeu 17 países europeus, conclui que a nota média dada pelos europeus à situação atual do seu país aumentou ligeiramente para 5,4 pontos, mais 0,1 p.p. que no ano anterior.

“Os países em que a satisfação com a situação do seu país mais aumentou são a Dinamarca (7,2 pontos, +0,5 que m 2018) e a Itália (4,9 pontos, +0,4)”, acrescentam. A nota dada pelos franceses situou-se abaixo de cinco, “tendo sido registado o maior decréscimo anual de sempre”.

Entre os países mais pessimistas estão a maior parte dos países do Leste da Europa, continuando a Bulgária a liderar esta tendência negativa.