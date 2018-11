Potencial da blockchain reúne especialistas mundiais em debate em Lisboa

O potencial da tecnologia blockchain nos vários setores da sociedade vai ser o tema de discussão durante os próximos dos dois dias de conferência da Blockspot. A segunda edição do evento a nível europeu, que é organizado pela Blockspot Media, em parceria com a Bright Pixel, o IBEROJUR, o IPN, a Startup de Braga e a ASSOFT, espera a partircipação de mais de 40 especialistas de todo o mundo nos dias 12 e 13 de novembro.

A par dos painéis com especialistas, a Blockspot Conference Europe, evento do qual o Jornal Económico é media partner, será pleno de iniciativas de networking, que pretendem fortalecer as relações entre os vários players do setor.

Os especialistas consideram que a blockchain é uma tecnologia com aplicações mais vastas do que apenas a transação de criptomoedas, motivo pelo qual foram definidas sete áreas onde a tecnologia pode ser implementada, por forma a melhorar a performance das empresas do setor e a vida da sociedade: gaming, áreas empresarial, legal, banca e investimentos, saúde, Internet of Things e Inteligência Artificial e desenvolvimento de software.

“No último ano e meio temos vindo a trabalhar com startups e outros parceiros em projetos de blockchain. O potencial de negócio desta tecnologia é enorme e ainda está apenas no início. Acreditamos que este encontro vai lançar a semente para vários novos projetos de blockchain, tanto de startups, como de corporates, e queremos estar presentes para os apoiar e partilhar o nosso know-how“, afirmou Edite Cruz, responsável de projetos e parcerias da Bright Pixel, em comunicado.

Já o presidente do IBEROJUR, Fábio Veiga, referiu que o primeiro contacto com o Blockspot foi no Legalize Blockchain, evento celebrado no mês de julho na cidade do Porto. “Certamente a 3ª edição do Blockspot será tão excelente como as anteriores”, acrescentou.