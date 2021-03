Quer poupar nos créditos? Saiba por onde começar

O programa “Economize”, com a parceria do Grupo Reorganiza, apresentou-lhe um conjunto de estratégias para poupar muito dinheiro ao otimizar os seus créditos. Nesse vídeo focámos um pouco no início do caminho e iremos aprofundar agora alguns cuidados a ter para iniciar o seu percurso.

Onde começa o processo?

O processo de otimização dos seus créditos começa na identificação da sua situação atual. Em poucas palavras, temos de conhecer os vários créditos que temos e as suas características. Para o fazermos, podemos recorrer a duas ferramentas:

1. Banco de Portugal;

2. Homebanking das instituições bancárias.

Site do Banco de Portugal

O primeiro passo para conhecer todos os créditos que tem e alguns que poderá vir a ter é o site do Banco de Portugal. Ao seguir esta ligação irá poder ter acesso à Central de Responsabilidades de Crédito, um documento essencial que nos diz:

· Montante em dívida por credor e por tipo de crédito;

· Prestação mensal;

· Estado do contrato, seja um contrato regular, em incumprimento ou outro;

· Fiador/avalista, caso o seja em algum contrato.

Tenha em mente que o casal poderá ter mapas de créditos diferentes entre si. Logo, por uma questão de fidelidade financeira, sugerimos que falem de ambos os mapas e que coloquem as cartas todas em cima da mesa.

Homebanking

Todos conhecemos as plataformas de homebanking ou áreas reservadas das instituições financeiras com quem trabalhamos. Nestas áreas poderemos conhecer as especificidades de todos os créditos que temos, nomeadamente os montantes, os prazos, as taxas de juro e os planos de pagamento.

Escolha um intermediário de crédito

Depois de conhecer a sua situação atual faz sentido recorrer a especialistas que podem ajuda-lo na negociação dos seus créditos. Estes especialistas são denominados Intermediários de Crédito, poderão apoiar nos vários contratos, seja a consolidação de créditos, a transferência de crédito habitação ou a procura do spread mais baixo para a compra da sua casa, e regem-se por:

· Regulação junto do Banco de Portugal;

· Apoio profissional e gratuito;

· Vasto leque de instituições financeiras com quem trabalham permitem identificar as melhores condições de mercado para o seu perfil.

Reforçamos o ponto número 2 pois tem surgido junto da Reorganiza um conjunto de clientes que vieram de más experiências por terem pago pelo serviço. Em troco de uma suposta aprovação do crédito teriam de pagar uma taxa de serviço. Depois da aprovação, o suposto “intermediário” desaparece sem deixar rasto. Nunca pague pelo serviço de intermediação e veja mais 3 dicas para poupar nos seus créditos.