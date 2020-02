Pousada da Juventude de Macedo de Cavaleiros vai ser transformada em residência de estudantes

A antiga Pousada da Juventude de Macedo de Cavaleiros vai ser requalificada para se transformar numa residência para estudantes do Instituto Politécnico de Bragança.

No âmbito do Conselho de Ministros, que terá lugar hoje, dia 27 de fevereiro, em Bragança, e da série de iniciativas ‘Governo Mais Próximo’, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, vai efetuar uma visita ao edifício, agendada paras 16h30m.

A requalificação da antiga Pousada da Juventude irá decorrer no âmbito do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior.

Será também feita uma breve apresentação pela FundiEstamo, uma empresa estatal do Grupo Parpública, do plano de recuperação de oito imóveis situados em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Chaves, que serão depois disponibilizados para estudantes do Instituto Politécnico de Bragança.