Preço das casas no Porto cresceu 1,2% no final de 2020

O preço de venda das casas no Porto registou um crescimento de 1,2% no último trimestre de 2020. Este valor significa uma melhoria face ao observado no trimestre anterior quando a variação dos preços tinha ficado nos -0,4%, de acordo com os dados resultam do Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário divulgados esta segunda-feira, 1 de fevereiro.

A variação em cadeia verificada no final do ano registou níveis abaixo daqueles que foram sendo observados ao longo do ano. No primeiro trimestre de 2020, o preço das casas no mercado do Porto registou uma subida trimestral de 5,5%, mas abrandou par os 3,6% no segundo trimestre.

Como tal, a valorização homóloga prosseguiu o percurso de abrandamento, atingindo no quarto trimestre 10,3%, quase nove pontos percentuais abaixo dos 19,0% registados no primeiro trimestre de 2020. O preço médio de venda das casas no Porto fixou-se nos 2.053 euros/m2.

No contexto da Área Metropolitana, apenas os concelhos de Vila Nova de Gaia e Póvoa de Varzim terminaram 2020 a valorizar abaixo do Porto, registando ambos variações homólogas de 7,6% no último trimestre.