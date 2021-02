Preço do m2 das ‘penthouses’ subiu quase 10% em 2020

O confinamento provocado pela pandemia da Covid-19 levou os portugueses a passarem mais tempo em casa, factor que levou no último ano a uma maior procura de habitações com espaços maiores, quer a nível interno, como externo.

Face a isto, o preço do m2 nas designadas ‘penthouses’ subiu 9,3% em 2020 face ao mesmo período de 2019, passando dos 3.121 euros\m2, para os 3.411 euros\m2, de acordo com um estudo do portal “idealista” divulgado esta sexta-feira, 26 de fevereiro.

Por sua vez, os apartamentos com terraço tornaram-se 7,3% mais caros num ano, passando dos 2.549 euros\m2 para os 2.734 euros\m2. Nas moradias, registou-se um aumento da variação anual de 7%, com o preço do m2 a passar dos 1.457 euros de dezembro de 2019 para os 1.559 euros em dezembro de 2020. Já as quintas também ficaram 6,2% mais caras, com o preço do m2 a subir de 1.339 euros para os 1.422 euros\m2.

Os apartamentos com jardim mas sem piscina viram o preço por m2 subir mais que os apartamentos com jardim e piscina. No primeiro caso, os valores subiram 5,6%, (dos 2.125 euros para os 2.245 euros\m2) e, no segundo, 2,7%, passando dos 2.897 euros para os 2.977 euros\m2.

Os apartamentos com quatro ou mais quartos foram os únicos a registar uma ligeira descida de 0,4% no preço do m2, passando dos dos 2.904 euros, para os 2.893 euros\m2.