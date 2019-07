Preços das casas aumentam na Amadora e Porto. Lisboa regista valores mais elevados

No primeiro trimestre deste ano (últimos 12 meses) as cidades da Amadora (22,7%) e do Porto (22,0%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.

De resto, 46 municípios localizados maioritariamente no Algarve (1.562 euros por metro quadrado e na Área Metropolitana de Lisboa (1.355 euros por metro quadrado) apresentaram um preço médio de venda de habitação superior ao valor nacional (1.011 euros por metro quadrado).

A cidade de Lisboa (3.111 euros por metro quadrado (m2)) registou o preço médio de vendas de habitação mais elevado do país, destacando-se ainda com valores, acima dos 1.500 por metro quadrado os municípios de Cascais (2.389 euro por m2), Oeiras (2.062 euros por m2), Loulé (1.983 euros por m2), Lagos (1.800 euros por m2), Albufeira (1.761 euros por m2), Porto (1.682 euros por m2), Tavira (1.669 euros por m2), Odivelas (1.563 euros por m2), Lagoa (1. 544 euros por m2), Funchal, (1.542 euros por m2) e Vila Real de Santo António (1.534 euros por m2).

Por sua vez, a União de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi a freguesia da cidade da cidade do Porto que verificou o maior preço médio em termos de alojamentos vendidos (2.324 euros por m2).

Em termos do preço médio de alojamentos familiares em Portugal foi 1.011 euros por metro quadrado no primeiro trimestre de 2019, registando um aumento de 1,5% relativamente ao trimestre anterior e 6,4% relativamente ao trimestre homólogo. O preço médio das casas manteve-se acima do valor nacional na Região Autónoma da Madeira (1.197 euros por m2).

Já o preço médio de vendas de alojamentos novos foi de 1.132 euros por metro quadrado no período em análise e para os alojamentos existentes o valor situou-se nos 991 euros por metro quadrado.

Face ao período homólogo, todas as cidades com mais de 100 mil habitantes observaram um aumento dos preços das casas. Além da Amadora e Porto, Lisboa (20,5%) e Braga (18,2%), também as cidades Vila Nova de Gaia (14,7%) e Funchal (9,8%) registaram taxas de crescimento homólogas superiores ao valor nacional (6,4%), sendo que a cidade de Coimbra registou o menor crescimento (0,8%).