Preços das casas aumentaram 15,8% em dezembro

Os preços de venda das casas em Portugal fecharam o ano de 2019 com um crescimento homólogo de 15,8% no mês de dezembro. Os resultados foram divulgados esta segunda-feira, 10 de fevereiro, pelo Índice de Preços Residenciais (IPR) da Confidencial Imobiliário, que acompanha a dinâmica dos preços de transação da habitação em Portugal desde 2007.

Em termos trimestrais, a subida dos preços a nível nacional situou-se nos 4,2% no último trimestre de 2019, uma variação em cadeia superada apenas pelos 4,9% registados no segundo trimestre de 2018.

Estes últimos resultados do IPR permitiram também apurar que os preços das casas no final de 2019 estavam 46% acima dos níveis registados no arranque da década, em 2010. Esta valorização acumulada absorve já as perdas de 14% que se observaram entre 2010 e 2013, este último o ano em que os preços das casas no país atingiriam o seu ponto mais baixo.

Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, refere que “2019 volta a ter uma subida muito expressiva nos preços da habitação, embora com uma estrutura diferente, ou seja, com os resultados a refletirem a dinâmica das segundas cidades”. “Lisboa, que anteriormente foi o motor da valorização nacional, teve em 2019 aumentos em torno dos 9,0%, exibindo um crescimento robusto, mas em clara travagem face aos 19% a que valorizava um ano antes”, afirma.

Para este ano, o responsável acredita que será “expetável que em 2020 o mercado nacional comece a refletir a tendência já sentida em Lisboa, e que os preços acabem por estabilizar em ritmos mais normalizados”.