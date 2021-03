Preços das casas para arrendar caiu 1% em fevereiro em Lisboa

Os preços das habitações para arrendar em Portugal registou uma ligeira descida de 0,6% no mês de fevereiro, estando agora nos 11,1 euros\m2, de acordo com os dados do relatório mensal de arrendamento do portal ‘idealista’ divulgados esta segunda-feira, 1 de março.

Em termos trimestrais a descida foi de 0,9% e a nível homólogo registou-se uma quebra de 3%. No que toca às regiões, verificaram-se quebras na Área Metropolitana de Lisboa (-1%), na Região Autónoma da Madeira (-0,4%) e na Região Autónoma dos Açores (-0,1%).

Em sentido inverso, as maiores subidas dos preços de casas para arrendamento foram no Alentejo com 4,1%, seguida pelo Centro (1%) e Algarve (0,9%). No Norte os preços mantiveram-se estáveis.

A região do país onde o m2 continua a ser mais caro é em Lisboa (12,7 euros\m2), seguida pelo Norte (9,3 euros\m2), Algarve (9,1 euros\m2), e Região Autónoma da Madeira (8,3 euros\m2). Por outro lado, o Centro (6,4 euros\m2), o Alentejo (6,8 euros\m2) e a Região Autónoma dos Açores (7,5 euros\m2) são as regiões mais baratas.

Olhando para os distritos, os maiores aumentos observaram-se em Santarém (4%), Viana do Castelo (2,2%) e Leiria (1,7%), Viseu (1,2%), Coimbra (1,1%), Faro (0,9%), Porto (0,7%), Setúbal (0,3%) e Ilha de São Miguel (0.2%).

Já as maiores descidas foram verificadas em Braga (-3,7%), Castelo Branco (-3,3%), Lisboa (-0,9%), Aveiro (-0,7%) e na Região Autónoma da Madeira (-0,4%).

Em termos do valor do m2, o distrito de Lisboa (13 euros\m2) continua a ser o mais caro, seguido pelo Porto (10 euros\m2), Faro (9,1 euros\m2), Setúbal (8,5 euros\m2) e Região Autónoma da Madeira (8,3 euros\m2), Ilha de São Miguel (7,9 euros\m2), Aveiro (7,2 euros\m2), Coimbra (6,9 euros\m2) e Braga (6 euros\m2).

Os preços mais baratos de casas para arrendar encontram-se em Castelo Branco (4,8 euros\m2), Viseu (4,9 euros\m2), Santarém (5,1 euros\m2), Viana do Castelo (5,4 euros\m2) e Leiria (5,9 euros\m2).

Os preços de arrendamento desceram em seis capitais de distrito, com Aveiro (-5,9%) e o Funchal (-2%) a liderarem a lista, seguindo-se Ponta Delgada e Leiria (ambas com -1,7%), Braga (-1,5%) e Lisboa (-0,5%). Em sentido inverso, os preços subiram em Castelo Branco (5,5%), Viana do Castelo (5,1%), Viseu (3,2%), Faro (2,8%), Setúbal (1,9%), Santarém (1,6%), Coimbra (1,5%) e Porto (0,8%).

A cidadede Lisboa continua a ser a mais cara para arrendar casa com 13,6 euros\m2, seguida pelo Porto (10,7 euros\m2) e Funchal (8,5 euros\m2). Por outro lado, as cidades mais baratas são Castelo Branco (4,7 euros\m2), Viseu (4,9 euros\m2) e Santarém (5,1 euros\m2).