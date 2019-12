O Índice de preços de produtos agrícolas no produtor, em Outubro de 2019, registou uma subida. Observou-se uma variação positiva no índice de preços de produtos agrícolas no produtor nos suínos (mais 23,7%), plantas e flores (mais 2,5%), frutos (mais 1,3%), ovos (mais 1,0%) e aves de capoeira (mais 0,2%), divulga o Boletim Mensal da Agricultura e Pescas – Novembro de 2019, do Instituto Nacional de Estatística (INE).

