Prémios Sapo: 56 campanhas integram ‘shortlist’ de nomeados

Já são conhecidas as 56 campanhas que integram a ‘shortlist’ de nomeados referentes à 19ª edição dos Prémios Sapo, os galardões que identificam e premeiam anualmente a criatividade e o talento digital. A entrega de prémios está marcada para o dia 18 de março no Centro de Congressos do Estoril.

De um total de 135 trabalhos de 46 anunciantes diferentes, o primeiro júri reduziu a lista para 56 campanhas que estão agora mais perto de levar para casa os galardões das 22 áreas de atuação a concurso, este ano distribuídas por cinco categorias diferentes: Prémios Setoriais (Criatividade e Meios), Prémios de Estratégia, Prémios para Formatos Especiais, Prémios de Media Digital e Prémios do Júri.

O Sapo volta a oferecer o valor arrecadado com as inscrições a uma instituição, escolhida pela Fundação Altice. Este ano a eleita é a Associação Padre Amadeu Pinto, uma associação no Pragal que apoia jovens e crianças em situações vulneráveis e em contextos socioeconómicos desfavorecidos.

Os Prémios SAPO nasceram no ano de 2000 e já atribuíram mais de 1000 troféus ao longo dos anos, destacando o que de melhor se faz em Portugal no campo da publicidade digital.

Este ano, no mesmo dia da entrega dos Prémios Sapo 2020 – 18 de março –, decorre também no Centro de Congressos do Estoril o evento Disruption for Brands by SAPO, uma conferência sobre tendências e práticas de marketing e publicidade digital onde os participantes terão oportunidade de explorar três palcos e de ouvir dezenas de oradores de renome do mercado nacional e internacional.