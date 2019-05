Preparado para a sua ‘Dawn Wall’?

Se tem interesse por histórias de superação, liderança, espírito de equipa e caráter veja o documentário “The Dawn Wall”, disponível na Netflix. Tem de tudo um pouco e não espantará que venha a ser dissecado em cursos de liderança em Business Schools por todo o mundo.

“The Dawn Wall” é a história de Tommy Caldwell, um alpinista norte-americano que se propõe escalar o El Capitan, uma formação rochosa com mais de 900 metros de altura, na parte norte do Vale de Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Até 2015, nunca tinha sido escalada, e Tommy e o seu parceiro Kevin Jorgeson, depois de seis anos de preparação, embarcam na aventura de subir, em escalada livre – i.e. sem ferramentas, apenas com cordas de segurança –, uma rocha de granito considerada, até aí, impossível de escalar.

O documentário tem inúmeras lições de vida muito úteis a qualquer projeto empresarial ou desportivo.

Tommy não era um tipo qualquer. Foi uma criança diferente, que cresceu e aprendeu mais devagar do que os outros. Chegou a ser visto por pais e professores como tendo provavelmente algum tipo de atraso. Estaria condenado a uma vida de dificuldades. No entanto, o pai não se conformou. Levou-o nas investidas que fazia pela montanha, expondo-os aos perigos e desafios da natureza desde muito cedo. Tommy ficou mais forte e mais apto física e psicologicamente do que a generalidade das crianças da sua idade.

Foi essa força que lhe permitiu vencer provas de escalada desde os 15 anos e sobreviver a um rapto de terroristas no Quirguistão, enquanto escalava uma montanha local. Foi também essa força que permitiu a Tommy ser um dos melhores alpinistas do mundo mesmo depois de ter perdido o dedo indicador esquerdo num acidente doméstico e de os médicos lhe terem dito que, para si, o alpinismo tinha chegado ao fim.

A história de Tommy e de Kevin é também um tratado sobre foco. Foco nos objetivos. A dificuldade extrema do El Capitan não se compadecia com chegar e subir. Esta é, para muitos, a rocha mais difícil de escalar do mundo. Foram seis anos de treino e planeamento intensos. A escolha da rota, da altura certa para subir, do equipamento, da alimentação, da estratégia. E muito treino físico e psicológico para não falhar quando chegasse o momento. Nada foi deixado ao acaso.

A subida propriamente dita é uma incrível história de superação e de resiliência que atraiu a atenção dos media por todo o mundo. Durante 19 dias, os dois alpinistas viveram numa parede, a muitos metros do chão, dormindo em tendas suspensas, num estado de crescente exaustão física e psicológica. Foram expostos a condições atmosféricas extremas. Calor de dia. Frio de noite. Foram atingidos por tempestades de granizo. E nunca desistiram. Sabiam o que queriam e nunca deixaram que aquela pergunta, “mas o que estou aqui a fazer?”, que ia ecoando nas suas cabeças, ficasse sem resposta: “estamos aqui para subir!”

E, por fim, a lição de que o coletivo se sobrepõe ao individual e que os verdadeiros líderes sabem disso. Kevin teve dificuldade em ultrapassar um dos obstáculos mais difíceis da parede. Depois de dias sem que conseguisse avançar, Tommy seguiu. No entanto, chegando um pouco mais alto, percebeu: isto é uma equipa. Não faz sentido chegar lá em cima sozinho. Voltou para trás, arriscando tudo, e deu a Kevin a força que lhe estava a faltar. E chegaram os dois ao topo. Como equipa.

Este documentário, além de contar uma história inspiradora para toda a família, suscita importantes reflexões. Mas, acima de tudo, coloca uma questão a líderes de todos os quadrantes: está preparado para a sua Dawn Wall?