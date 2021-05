Presidente da Série A propõe “teto salarial” para o futebol europeu

No encontro da ‘Club Advisory Platform’ (CAP), organizado pelas Ligas Europeias de futebol, o líder da competição italiana, Luigi De Siervo destacou as regras do Fair Play Financeiro da UEFA, ao mesmo tempo que colocou em cima da mesa a necessidade de definir um teto salarial. Segundo o dirigente italiano é preciso “encontrar um limite para as despesas com os salários dos futebolistas”, avança o portal “Palco 23”.

De Siervo defendeu a criação de uma “estrutura europeia permanente, que aplique um teto salarial (limite salarial) para evitar que o sistema entre em colapso”. Em relação ao projeto da Superliga Europeia, De Siervo afirma que a Série A “sempre foi contra”, sendo um “problema que começou há 30 anos”. Ainda assim, destaca que “temos que entender melhor a situação atual, são os doze clubes mais endividados do mundo e a pandemia fez com que as suas dívidas aumentassem”.

O presidente da Série A explica ainda que, em consequência da pandemia de Covid-19, os clubes italianos “perderam mais de mil milhões de euros nos últimos doze meses”, período em que não receberam ajudas do governo. Além disso, lamenta a reação “tímida” dos jogadores de futebol. “O problema tem mais a ver com custos” e a pandemia “fez com que explodisse”. Diante dessa situação, “devemos procurar entender a sua correlação com os aspetos económico-financeiros”, acrescenta De Siervo.

A liga italiana “defende com firmeza o mérito desportivo” como princípio orientador das competições, ao mesmo tempo que destaca que existem outras “ameaças aos nossos campeonatos como o Mundial de Clubes” e pede que haja “uma remuneração proporcional pelos nossos esforços”.

No entanto, De Siervo defende alguns campeonatos que têm um período de competição entre nove e dez meses reservados, e afirma que “a receita dos direitos televisivos não vai crescer, então novas competições subtrairiam a receita das competições nacionais e precisamos delas para defender a integridade dos nossos campeonatos”.