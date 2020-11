Presidente da Tesla mais perto de se tornar no terceiro homem mais rico do mundo

A fortuna pessoal de Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, cresceu 15 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros) após a Tesla conseguir entrar na cotação do índice S&P500 na segunda-feira, revela o “Business Insider”, assumindo que Musk está perto de se tornar o terceiro homem mais rico com mundo, destronando Mark Zuckerberg.

Após a novidade da entrada na bolsa nova-iorquina, as ações da empresa de veículos elétricos valorizaram 14% nas trocas após o fecho de mercado, encerrando as trocas com cada ação a valer 408,09 dólares (343,67 euros). A subida da empresa em Wall Street antecipou a negociação de 51 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros) por fundos ajustados às participações.

No acumulado do ano, até ao dia de ontem, as ações da empresa subiram perto de 335%, comparativamente ao aumento de 11% do S&P500.

Desde segunda-feira que a fortuna de Elon Musk ascendeu aos 117,5 mil milhões de dólares (99 mil milhões de euros), sendo que desde o início do ano já somou mais de 90 mil milhões de dólares (75,8 mil milhões de euros). Com esta subida, Musk ultrapassa Zuckerberg na lista dos multimilionários, que soma uma fortuna de 106 mil milhões de dólares (89,2 mil milhões de euros).

A Tesla, que tem uma capitalização de mercado atual fixada em 400 mil milhões de dólares (336,6 mil milhões de euros), cumpriu todos os requisitos para ser incluída no índice norte-americano, depois de vários anos a tentar, tornando-se numa das dez empresas mais valiosas a partir de 21 de dezembro, data em que entra oficialmente no índice.

Atualmente, para ingressar no S&P500, as empresas devem estar sediadas nos Estados Unidos, ter uma capitalização de mercado superior a 8,2 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros), ter um mínimo de 50% das ações disponíveis ao público e ter quatro trimestres lucrativos consecutivos.

Ao entrar no índice S&P500, a Tesla vai posicionar-se ao lado das tecnológicas Apple, Amazon e da empresa Berkshire Hathaway. Para entrar no índice bolsista, a Tesla vai ter de substituir uma empresa já cotada mas a bolsa ainda não se pronunciou sobre qual empresa irá sair.

Na negociação de pré-mercado, a Tesla encontra-se atualmente a valorizar 13% para 458,49 dólares (385,78 euros), um aumento significado face ao encerramento da bolsa na noite de ontem.