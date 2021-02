Henrique Louro Martins, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), em entrevista ao Jornal Económico, diz que a classe que representa é das mais penalizadas no processo de negociações em curso com a administração da TAP, alertando para o facto de já terem saído da empresa mais tripulantes contratados a termo do que o universo dos 750 trabalhadores proposto pela administração para saídas nesta classe profissional. “Além da saída dos 1.200 tripulantes com contratos a termo ainda querem mais 750 do quadro? Isso daria uma saída de 1.950 tripulantes”, denuncia o presidente do SNPVAC.

Representa o universo de trabalhadores mais penalizado na lista dos grupos que foram apresentados para efeito da redução de pessoal que a TAP teria de efetuar. Em causa estão saídas de 750 tripulantes. Como é que estão os trabalhadores que integram este grupo profissional?

Numa angústia permanente. E numa ansiedade que se pode calcular. Atiraram-nos um número destes – 750 tripulantes –, sem apresentarem critérios para estas pretendidas saídas. Mas nós ainda estamos a tentar que ninguém saia.

