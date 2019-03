Primavera Academy lança cursos de programação

A Primavera Academy anunciou que já estão disponíveis as primeiras acções de formação deste ano na área das Tecnologias de Informação, nomeadamente sobre as linguagens de programação C#, Javascript, HTML 5 & CSS3.

Estes cursos são destinados “quer a quem não tem experiência, passando a adquirir novas competências e preparação para integração imediata no mercado, quer aos profissionais na área que têm assim a oportunidade de fazer um upgrade aos seus conhecimentos, acompanhar a evolução tecnológica e contribuir para a inovação dos negócios”.

“É inegável o crescente interesse das empresas em recrutar profissionais qualificados na área das TI, assim como é muito complicado conseguir dar resposta à elevada procura. Todas as semanas o número destas ofertas de emprego cresce, mas há uma elevada escassez de recursos especializados”, explicou Susana Teixeira, Head Manager da Primavera Academy.

“Os programadores são os mais procurados e para ajudar a aumentar essa comunidade criámos estes cursos. Vivemos o momento certo para investir nesta área e abrir portas a novas oportunidades de carreira, independentemente da idade ou formação de base”, acrescentou a responsável.