Primavera promove sessões de mentoring para empreendedores

A Jasmin, marca da Primavera direcionada ao segmento das startups, anunciou um projeto em parceria com as principais incubadoras de todo o país com o intuito de promover sessões de mentoring para empreendedores.

Com esta iniciativa, que conta com a colaboração da Fábrica das Startups, Startup Sintra, Startup Braga, a Vodafone Power Labs ou a UA Incubator, a Primavera quer ajudar as startups a terem mais e melhores conhecimentos de gestão, uma das principais causas para o insucesso das empresas.

As formações gratuitas vão abordar os principais conceitos de gestão de um negócio e demonstrar de que forma os mesmos poderão ser colocados em prática através do software de gestão online e gratuito Jasmin software. As sessões começaram neste mês de abril e vão decorrer ao longo do ano de acordo com calendarização a definir com cada uma das incubadoras.

Entre as principais funcionalidades da ferramenta Jasmin destacam-se os mecanismos de inteligência artificial através dos quais são disponibilizados insights com indicadores de gestão que ajudam a acompanhar em tempo real a performance financeira das startups.

Idalina Sousa, responsável de Marketing do grupo, explica o porquê da iniciativa: «O empreendedorismo faz parte da nossa génese e é um foco permanente da nossa atenção. Actualmente fazemos uma forte aposta no Jasmin, uma solução de gestão e apoio ao negócio direccionada a empreendedores e startups, que é gratuita no primeiro ano de modo a apoiar as empresas no início da sua actividade. Mas agora queremos ir mais além, sentimos que podemos apoiar ainda mais estes empresários, partilhando com eles conhecimentos em gestão, para que possam conduzir os seus negócios com sucesso».