Primavera quer simplificar comunicação entre empresas e Estado

A empresa de software de gestão Primavera disponibilizou de novos mecanismos de integração automática da informação entre a solução de gestão de Recursos Humanos do seu ERP e o Estado. A medida de apoio à transformação digital das organizações visa facilitar a comunicação com os sistemas informáticos da Segurança Social, dos Fundos de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT).

Em relação à Segurança Social, a tecnológica permite a comunicação e registo do vínculo de novos colaboradores, validação de dados e diagnóstico prévio da declaração de remunerações. Os novos automatismos permitem agora submeter, consultar o estado e substituir os ficheiros da declaração de remunerações dos colaboradores.

No que respeita ao FCT e ao FGCT, passa a ser possível comunicar automaticamente a admissão de funcionários, alterações ao contrato de trabalho assim como a cessação dos vínculos contratuais. David Afonso, senior vice president da Primavera BSS explica a estratégia da empresa: