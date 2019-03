Primavera vai tirar dúvidas sobre faturas sem papel

No âmbito das novas medidas implementadas pelo Governo para acelerar a digitalização, a Primavera BSS promove esta sexta-feira, 8 de março, pelas 10h00, uma sessão de esclarecimentos online gratuita com o objectivo de ajudar a compreender as novidades trazidas pela nova legislação.

O Decreto-Lei nº28/2019. que promove a emissão de facturas sem papel e a utilização de sistemas de arquivo electrónico de documentos, já está em vigor. Com este novo Decreto, que tem uma aplicação gradual até 1 de janeiro de 2020, deixa de ser necessário comunicar inventários para os contribuintes abrangidos pelo regime simplificado em IRS ou IRC e mais empresas ficam obrigadas a emitir facturas utilizando exclusivamente programas informáticos de facturação certificados.

Para combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscais, estão também previstos mecanismos que permitem reforçar o controlo das operações realizadas pelos comerciantes/empresas. Esta legislação tem diferentes etapas de entrada em vigor e traz alterações aos processos das empresas, razão pela qual a PRIMAVERA BSS irá disponibilizar uma sessão de esclarecimento online.

As inscrições já estão disponíveis e os participantes terão depois acesso à gravação da sessão.