O maior erro que as empresas cometem no processo de transformação digital é julgar que se trata apenas de uma mudança de processos, adverte o fundador e managing director da boutique de consultoria de gestão Evolution 4 All. “Infelizmente não é. É uma maneira radicalmente diferente de ver o negócio. Muitas empresas põem à frente dessa transformação gestores que são muito bons a gerir, mas não são tanto a inovar”, diz Luís Gonçalves ao Jornal Económico. Ainda assim, o consultor acredita que o maior impacto se sente no desenho organizacional – cargos, tarefas e responsabilidades dentro da instituição.

“Na área dos serviços, as empresas hoje em dia estão alinhadas com a era industrial, com aquilo de que precisávamos há 100 anos na manufatura – a otimização de custos – e isto vai ter um preço. Na era digital é preciso otimização de velocidade e feedback do cliente para interagir rápido e colocar produtos no mercado”, afirma o criador da metodologia ADAPT, um método em prol da agilização dos negócios.

