Procura por serviços de cabeleireiros, estética e massagens cresce durante confinamento

Os espaços de estética e massagem, bem como os cabeleireiros, encontram-se encerrados durante o confinamento, mas isso não significa que não exista procura, muito pelo contrário, revela um estudo do OLX.

O estudo do OLX analisou a evolução da procura, oferta e o preço médio praticado nos serviços de cabeleireiro, estética e massagem durante as duas primeiras quinzenas de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro.

Os dados divulgados pela plataforma mostram que no serviço de cabeleireiro, a pesquisa por estes cresceu 70% entre a primeira e segunda quinzena de janeiro, sendo que durante os primeiros 15 dias de fevereiro ainda aumentou 48%. Na resposta a anúncios, verificou-se um aumento de 84% no mês de janeiro e de 34% na primeira quinzena de fevereiro.

Lisboa e Porto foram os distritos em que mais se verificou a procura por este tipo de serviço, com um crescimento de 124% e 35% entre os dois períodos em Lisboa e 32% e 41% nos períodos em análise no Porto. Do lado da oferta em termos de anúncios ativos a mostrar disponibilidade, apesar de uma subida tímida, verificou-se um aumento de 4% e no segundo período aumentou 7%.

Por sua vez, nos serviços de estética, o número de respostas a anúncios aumentou 35% entre a primeira e segunda quinzena de janeiro, subindo depois 26% nos primeiros 15 dias de fevereiro, sendo que Lisboa e Porto foram as regiões onde este serviço foi mais procurado.

Este serviço verificou ainda um aumento do preço médico, passando de 205 euros para 218 euros, num acréscimo de 6% no primeiro período e posteriormente para 271 euros, um aumento de 24%.

Nas massagens não se verificou a mesma procura. Entre a primeira e segunda quinzena de janeiro verificou-se uma queda de 14%, enquanto nos primeiros dias de fevereiro se observou um aumento de 21%.

O preço médio deste serviço passou de 49 euros para 56 euros, um acréscimo de 14% e depois fixou-se nos 68 euros, um incremento de 21%.

“Quando pensámos em analisar estas categorias esperávamos encontrar quebras muito significativas nos números. No entanto, e muito provavelmente devido ao facto de todos os espaços físicos nos quais se desenvolviam estas atividades terem sido encerrados durante o confinamento, os portugueses tiveram de encontrar alternativas de desempatar a sua vida, na tentativa de manter uma aparência cuidada e de tratar alguns dos sintomas próprios de quem passa por momentos de grande stress”, considera a marketing lead do OLX Portugal, Alexandra Santos.