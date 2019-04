Procuradora da República integra grupo de peritos do Conselho Europeu para o combate à violência contra as mulheres

A Procuradora da República Helena Leitão foi esta segunda-feira reeleita para integrar o Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa (GREVIO).

Segundo comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Helena Leitão foi eleita em Estrasburgo com 25 votos num universo de 33 países, no âmbito da reunião do Comité de Partes do Conselho da Europa à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul).

”A reeleição de Helena Leitão foi possível graças ao comprovado mérito da candidata e a uma campanha diplomática que sublinhou o empenho de Portugal, tanto a nível interno como internacional, no combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica”, explica a nota.

O GREVIO, previsto no artigo 66.º da Convenção de Istambul, é o órgão especializado e independente encarregue de monitorizar a implementação da Convenção de Istambul nos Estados-parte.