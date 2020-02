A produção automóvel caiu 4,1% no primeiro mês de 2020. Em janeiro foram produzidos, em Portugal, 23.415 veículos ligeiros de passageiros, o que representou uma queda de 10,9% face ao período homologo do ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta sexta-feira, 14 de fevereiro.

Nos veículos comerciais ligeiros registou-se um crescimento de 39,3% face ao mesmo mês de 2019, tendo sido produzidos 5.848 veículos. Em termos gerais, no mês de janeiro foram produzidos 29.652 veículos automóveis ligeiros e pesados.

Segundo o comunicado da ACAP, os dados de janeiro confirmam “a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.

O continente europeu continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal (92,8%), com a França (18,5%), a Alemanha (18,0%), a Itália (15,3%), a Espanha (10,6%) e o Reino Unido (9,8%) como os países que mais veículos receberam. A ACAP sublinha ainda que no mês de janeiro nenhum veículo foi exportado para a China, uma resposta dada devido à rápida propagação do coronavírus.

Em relação à montagem de veículos automóveis em Portugal, os dados de janeiro indicam que foram montados 89 veículos pesados, o que representou um decréscimo de 78,5% face a igual mês de 2019. Destes 89 veículos pesados que foram montados em Portugal, 79 foram exportados, equivalendo a 88,8% dos veículos totais.