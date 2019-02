Produção automóvel cresceu 22,4% em janeiro

A produção automóvel nacional apresentou, no mês de Janeiro, um crescimento em todos os mercados.

Segundo a ACAP – Associação Automóvel de Portugal, em janeiro foram produzidos, em Portugal, 26.271 veículos ligeiros de passageiros traduzindo-se num crescimento de 26% face ao período homologo do ano anterior.

Em termos gerais, produziram-se 30.926 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um crescimento de 22,4%.

“A informação estatística relativa ao primeiro mês de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, adianta um comunicado da ACAP.

De acordo com este documento, “a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 93,1% – com a Alemanha (20,8%), Itália (15,3%), França (13,0%), Reino Unido (11,0%) e Espanha (11,0%) no topo do ‘ranking'”.