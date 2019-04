Produção da EDP caiu 13% no primeiro trimestre

A produção da EDP Energias de Portugal desceu 13% no primeiro trimestre, face a período homólogo, para 17,98 terawatts hora devido aos escassos níveis de hidraulidade e eolicidade., anunciou a empresa esta sexta-feira, 26 de abril.

“A capacidade instalada aumentou 2% nos últimos 12 meses para 27,2 gigawatts, dos quais 74% de fontes renováveis”, adiantou a empresa, em comunicado divulgado no site da CMVM. “Toda a nova capacidade nos últimos 12 meses foram parques eólicos (+663 megawatts), maioritariamente na América do Norte (+278 megawatts). Este número já está líquido da venda de 200 megawatts de capacidade eólica nesta geografia”.

A capacidade hídrica reduziu-se em 234 megawatts neste período, reflexo da venda de mini-hídricas em Portugal e no Brasil no quarto trimestre de 2018.

A EDP Renováveis tinha anunciado esta terça-feira que a produção eólica reduziu-se em 4%, apesar do aumento de capacidade em 6%, devido aos menores recursos eólicos no período em geografias chave (Pen. Ibérica e EUA).

A produção hídrica diminuiu 34%, devido ao trimestre bastante seco em Portugal. A geração térmica térmica na Pen. Ibérica subiu ligeiramente (+1% no gás e +7% no carvão), mas a geração a carvão no Brasil reduziu-se em 32% (apesar do aumento da taxa de disponibilidade para 96,4%), sublinhou a EDP.

O volume de eletricidade comercializada na Ibéria reduziu-se 3,9% no 1T19 face ao período homólogo, devido à menor procura no sector residencial em Portugal, “o que por sua vez está relacionado com temperaturas acima da média para a época”.

A empresa liderada por António Mexia adiantou que o volume de electricidade distribuída diminuiu 4,8% na Pen. Ibérica, mas aumentou 5,1% no Brasil. “Em ambas as geografias, isto está relacionado com o efeito temperatura”, concluiu.

