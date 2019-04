Produção da EDP Renováveis cai 4% no primeiro trimestre

A produção da EDP Renováveis desceu 4% no primeiro trimestre para 8,4 terawatts hora face a período homólogo, anunciou a empresa esta terça-feira, 23 de abril.

Apesar da entrada em operação de mais potência (mais 663 megawatts), a companhia foi prejudicada com um vento a soprar menos, com o recurso eólico a recuar de 38% para 34% no primeiro trimestre.

O mercado da América do Norte foi o que pesou mais na produção total (53%), seguido da Europa (43%) e do Brasil (4%).

Na Europa, a produção diminuiu 7% no primeiro trimestre “maioritariamente impactado pelo menor recurso eólico do trimestre”.

Na América do Norte, a produção recuou 5% devido ao “menor recurso eólico do período, apesar da maior capacidade instalada”.

Já no Brasil, a produção aumentou beneficiando do aumento de capacidade e do “maior recurso eólico”.