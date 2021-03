Produção de energia renovável chega a máximos de 1979

A produção de energia renovável atingiu máximos históricos de abril de 1979 devido ao impulso da hidráulica, que registou o valor mensal mais elevado de sempre em fevereiro de 2021, de acordo com os dados da REN – Redes Energéticas Nacionais divulgados esta terça-feira.

A produção de energia oriunda de recursos naturais abasteceu a grande maioria (88%) do consumo de energia elétrica no mês passado em Portugal, incluindo saldo exportador, e a não renovável os restantes 12%. Segundo a REN, o saldo de trocas com o estrangeiro (exportador) representou cerca de 20% do consumo nacional. No entanto, o consumo de energia elétrica teve uma contração homóloga de 3,1% por causa do efeito de ano bissexto.

“Com correção de temperatura e dias úteis a queda atenua-se para 0,8%, não se verificando efeito significativo do confinamento devido à pandemia. A evolução anual regista uma variação marginalmente positiva, com 0,1%, ou menos 1,3% com correção de temperatura e dias úteis”, aponta o relatório da energética.

A mesma performance negativa teve o mercado de gás natural, que registou nesse período de análise uma variação homóloga de -25% devido ao segmento de produção de energia elétrica, que caiu 77% perante a “elevada disponibilidade de energia renovável”. No final de fevereiro, caiu também o consumo acumulado anual de gás natural, com uma variação de -17%.

A REN considera que as condições foram favoráveis para as renováveis, pois “o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,85 (média histórica igual a 1), com a produção hidráulica a registar a produção mensal mais elevada de sempre, com 2709 GWh, enquanto o índice de produção eólica registou 1,19”.