Produção industrial registou quebra de 9% em agosto

A produção industrial em Portugal registou uma quebra homóloga de 9% no mês de agosto, contrastando com a subida de 8% que tinha sido verificada em julho, segundo os dados do Índice de Produção Industrial (IPI) divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 30 de setembro.

Retirando o segmento da energia, a variação caiu em 6,6%, face aos 1,2% do mês anterior. Por sua vez, nas indústrias transformadoras, a taxa de variação apresentou uma descida de 7,1%, face aos 0,2% verificados em julho. Já a variação mensal do índice agregado ficou nos -1,4%, em comparação com os 3,7% do mês anterior.

O agrupamento de bens e serviços registou o contributo mais influente para a variação do índice total, -3,9

pontos percentuais (p.p.), originado por uma taxa de variação de -24,8% (0,7% no mês anterior). Já a energia contribuiu com -3,7 p.p., em resultado da contração de 19,6% (-0,9% em julho).

Por seu turno, os bens de consumo, com uma redução de 3,2% (-4,8% no mês anterior), contribuíram com -1,1 p.p. Já os bens de intermédios passaram de uma taxa de variação de 8,0%, em julho para -1,2% no mês análise,

contribuindo com -0,4 p.p..

Variação mensal

Em termos mensais, a produção industrial registou também uma variação negativa de -1,4% em agosto, face aos 3,7% em julho. Os agrupamentos e energia e de bens de investimento apresentaram variações negativas de -1,3 p.p. e de -1,1 p.p., em consequência de taxas de variação de -7,6% e de -8,0%, respetivamente (-1,2% e 7,7% no mês anterior, pela mesma ordem).

Em sentido inverso os bens de consumo verificaram uma variação positiva de 1,0 p.p., em resultado da variação mensal de 2,9% (3,2% em julho).